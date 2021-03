Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le message fort de Keylor Navas sur son départ du Real Madrid !

Publié le 3 mars 2021 à 20h15 par T.M.

En 2019, Keylor Navas a quitté le Real Madrid pour venir au PSG. Et dans la capitale français, le Costaricien a trouvé un amour qu’il n’avait pas vraiment du côté de la Casa Blanca.

Entre 2014 et 2019, Keylor Navas a connu des fortunes diverses au Real Madrid. A son arrivée, le Costaricien s’est notamment retrouvé en concurrence avec le légende Iker Casillas. Ayant ensuite réussi à gagner sa place de numéro 1, le portier de 34 ans a notamment été l’un des piliers du Real Madrid lors des 3 sacres en Ligue des Champions (2016, 2017, 2018). Toutefois, l’avenir s’est mal terminée pour Keylor Navas, qui a été poussé sur le banc de touche, se retrouvant dans l’ombre de Thibaut Courtois. De quoi l’obliger à partir et donc à rejoindre le PSG.

« J'avais l’impression qu'une partie du club ne croyait pas en moi »