Mercato - PSG : Une décision forte prise par Icardi... à cause de Kean ?

Publié le 2 mars 2021 à 17h15 par A.C.

Relancé par l’arrivée de Mauricio Pochettino au PSG, Mauro Icardi pourrait faire un choix surprenant.

Le recrutement de Mauro Icardi est un joli coup signé Leonardo. Il a en effet réussi à attirer un attaquant de haut niveau au Paris Saint-Germain, à un prix plus qu’avantageux. Les prestations d’Icardi ont également été satisfaisantes dans l’ensemble, en dépit des nombreuses absences au cours de l’année 2020. Mais le fantôme d’un retour en Italie a toujours plané sur l’attaquant du PSG. La presse transalpine évoqué régulièrement la nostalgie d’Icardi et la volonté de retrouver une famille réunie de l'autre côté des Alpes, ou travaille sa compagne Wanda Nara.

Icardi poussé vers le départ par Kean ?