Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'avenir de Mauro Icardi serait acté !

Publié le 27 février 2021 à 16h15 par La rédaction

Convoité par la Juventus notamment, Mauro Icardi reste sous contrat avec le PSG jusqu'en 2024 et ferait toujours partie des plans des dirigeants parisiens.

Conserver un maximum de joueurs stars et miser sur les jeunes de la formation. Tel est le pari sur lequel plancheraient les dirigeants du PSG en ce moment et ce, pour des raisons sportives et économiques évidentes, en lien notamment avec la crise sanitaire et financière que traversent les clubs. Par conséquent, le Paris Saint-Germain aimerait à tout prix (ou presque) conserver Neymar et Mbappé, dont les prolongations sont dans les tuyaux. Pour continuer sur le plan de l'attaque, le club de la capitale s'interrogerait concernant le futur des autres attaquants sous contrat à l'instar de Mauro Icardi, qui attire les convoitises mais qui semble tout de même avoir trouvé sa place sous le maillot du PSG.

Icardi conservé ?