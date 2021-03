Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette révélation sur l’opération surprise de Pablo Longoria !

Publié le 3 mars 2021 à 23h10 par T.M.

Cet hiver, Pablo Longoria a étonné tout le monde en bouclant un échange avec la Juventus. Et visiblement, entre l’OM et la Vieille Dame, cela pourrait ne pas être terminé. Explications.

Durant le mercato hivernal, Pablo Longoria a été très actif à l’OM. Que ce soit au rayon des arrivées que des départs, cela a énormément bougé avec notamment quelques surprises. Et le désormais président marseillais a notamment étonné en réalisation une opération inattendue avec la Juventus qui a vu Marley Aké filer du côté de la Vieille Dame tandis que Franco Tongya est lui venu renforcer la réserve de l’OM avant de peut-être prétendre à une place en équipe première. Et revenant sur les méthodes de Longoria ce mercredi, L’Equipe explique qu’entre l’OM et la Juventus, de nouveaux deals pourraient avoir lieu dans le futur.

Au tour de la Juventus de rendre service ?

Se penchant sur Pablo Longoria, le quotidien sportif révèle notamment que le président de l’OM fonctionnerait sur la base du service rendu. Et c’est ce qui serait arrivé avec la Juventus pour l’opération concernant Marley Aké et Franco Tongya. Ainsi, ce deal ferait notamment les affaires de Fabio Paratici, directeur du football de la Juventus. Néanmoins, quand Longoria rend un service, il en attend forcément de même de l’autre côté. Par conséquent, à l’avenir, les Turinois pourraient bien devoir faire un geste vers l’Espagnol et l’OM. Reste à savoir comment.