Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Le message très fort du clan Sampaoli !

Publié le 3 mars 2021 à 22h15 par A.M.

Arrivé à Marseille mardi, Jorge Sampaoli semble impatient à l'idée de prendre ses fonctions sur le banc de l'OM comme l'explique son entourage.

Depuis mardi, Jorge Sampaoli est à Marseille. Nommé officiellement entraîneur de l'OM vendredi, le technicien argentin a d'ailleurs rapidement fait passer un message fort au micro des médias du club : « Je suis heureux d’être ici. J’arrive à Marseille avec beaucoup d’espoir, d’attentes. Dans un club que je suis depuis longtemps. J’ai vraiment hâte de pouvoir commencer . » Et visiblement, l'ancien sélectionneur du Chili et de l'Argentin semble bien plus motivé que jamais à l'idée de commencer son travail avec l'OM.

«Il est très heureux d'être arrivé à Marseille»