Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça dévoile son plan d’action pour Messi !

Publié le 3 mars 2021 à 22h00 par Th.B.

Comme le10sport.com vous l’a révélé le 9 février dernier, en cas de victoire de Joan Laporta aux élections présidentielles, Lionel Messi pourrait bien prendre la décision de prolonger son contrat au FC Barcelone. Et le candidat a déjà préparé son plan d’action pour l’Argentin.

Voici un feuilleton qui a débuté en août dernier avec l’envoi du burofax de Lionel Messi dans lequel il demandait à ses anciens dirigeants d’accepter d’activer sa clause afin de lui permettre de rompre son contrat. Finalement, Messi est resté, mais les rumeurs et témoignages se succèdent depuis plusieurs mois. Le PSG ferait d’ailleurs le forcing en coulisse pour inciter le capitaine du FC Barcelone, dont le contrat expire en juin, de rallier la capitale. Manchester City préparerait également son offensive pour le sextuple Ballon d’or. Cependant, le10sport.com vous dévoilait le 9 février dernier que si Joan Laporta, qui est pressenti comme étant le favori aux élections présidentielles prévues le 7 mars, était élu, Lionel Messi se rapprocherait considérablement d’une prolongation. Et Laporta connaît déjà la démarche qu’il utilisera.

« Lui donner de l'affection, qu'il se sente aimé. C'est la chose la plus importante »