Bordeaux - Malaise : Les révélations de Koscielny sur son clash avec Ben Arfa !

Publié le 27 février 2021 à 23h20 par La rédaction

La situation s’est considérablement dégradée chez les Girondins de Bordeaux. Les résultats n’y sont plus et cela irrite beaucoup au sein du vestiaire. Un clash a notamment éclaté entre Hatem Ben Arfa et Laurent Koscielny. Ce dernier a tenu à revenir sur ces récents événements.