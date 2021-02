Foot - Bordeaux

Bordeaux : Laurent Koscielny tire la sonnette d'alarme !

Publié le 25 février 2021 à 13h20 par La rédaction

Face aux mauvais résultats qui s'enchaînent, Laurent Koscielny s'est exprimé et a pointé du doigt le manque de professionnalisme de certains de ces coéquipiers qui ne semblent pas avoir envie de redresser la barre.