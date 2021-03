Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La grosse annonce de McCourt sur l'arrivée de Sampaoli !

Publié le 4 mars 2021 à 10h15 par A.M.

Invité à commenter le choix de la nomination de Jorge Sampaoli sur le banc de l'OM, Frank McCourt ne tarit pas d'éloges pour le technicien argentin.

En quête d'un entraîneur depuis le 2 février dernier et la mise à pied d'André Villas-Boas, l'OM a rapidement fait de Jorge Sampaoli sa priorité, comme le10sport.com vous le révélait. L'arrivée du technicien argentin, qui connaîtra sa deuxième expérience européenne après un passage sur le banc du Séville FC durant la saison 2016-2017, a d'ailleurs été officialisée vendredi. Un choix que Frank McCourt valide totalement.

«C’est le choix parfait pour l’OM»