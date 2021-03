Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Gros coup de tonnerre pour l’avenir de Steve Mandanda ?

Publié le 4 mars 2021 à 10h10 par B.C.

Prolongé jusqu’en juin 2024 l’été dernier, Steve Mandanda voit son avenir s’inscrire à l’OM. Cependant, les nombreux changements qui s’annoncent au sein du club sèment le doute sur la suite de son aventure phocéenne…

Véritable figure de l’Olympique de Marseille, Steve Mandanda n’échappe pas aux critiques après ses dernières bévues dans les cages. Après un match solide face au LOSC, l’international français a craqué dans les dernières minutes de la partie, permettant à Jonathan David d’inscrire un doublé (2-0). « C'est cruel. Jusque-là, on tenait. On a fait un match solide défensivement. Sur une erreur, on concède ce but qui tue tous nos efforts. On est déçu , a regretté Steve Mandanda au micro de Canal +. Il y a un nouveau coach qui va arriver, on va voir ce que ça va donner. On va essayer de bien finir cette saison et repartir sur une nouvelle avec beaucoup de changements la saison prochaine. » Après avoir prolongé son bail jusqu’en 2024 avec l’OM, Steve Mandanda semble destiné à faire partie de ce projet, mais un retournement de situation ne serait pas à écarter.

Les doutes de Mandanda… et de Longoria