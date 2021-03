Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vers une grande annonce pour l'avenir de Xavi Simons ?

Publié le 4 mars 2021 à 3h45 par A.M.

Chipé au FC Barcelone durant l'été 2019, Xavi Simons voit son contrat s'achever en juin 2022. Mais le PSG semble bien décidé à conserver son jeune milieu de terrain.

Depuis l'arrivée de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG, Xavi Simons est régulièrement présent dans le groupe professionnel, et a même connu ses premières minutes à Caen en Coupe de France. L'entraîneur du club parisien ne tarissait d'ailleurs pas d'éloges pour l'ancien du Barça : « Xavi Simons s'est bien entraîné avec nous. C'est un garçon avec beaucoup de caractère et de personnalité. Il ne devient pas nerveux. Et il a la qualité et le déséquilibre. Son agressivité est importante pour développer une carrière dans un club comme le PSG. Il n'est pas Iniesta ou Xavi mais il a 17 ans, il doit évoluer, il a du potentiel et nous voyons un avenir pour lui. S’il continue sur cette voie ».

Vers une prolongation pour Xavi Simons ?