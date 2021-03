Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Neymar et Mbappé, Leonardo s’active pour une autre prolongation !

Publié le 3 mars 2021 à 17h10 par T.M.

Engagé de nombreuses discussions pour prolonger les stars du PSG, Leonardo aurait ouvert un nouveau dossier prioritaire avec Xavi Simons.

La saison prochaine, sous l’impulsion de Mauricio Pochettino, le PSG pourrait bien accorder une place beaucoup plus importante aux jeunes talents du club. D’ailleurs, l’entraîneur parisien a quelque peu débuté cette révolution en lançant dans le grand bain ces dernières semaines Xavi Simons et Edouard Michut. A l’avenir, ces deux pépites ainsi que d’autres pourraient donc avoir l’occasion de se montrer sous le maillot du PSG. Et dans la capitale, on compte énormément sur ces nouveaux talents. Cela vaut notamment pour Xavi Simons, l’ancien prodige du FC Barcelone, qui est aujourd’hui d’ailleurs l’un des gros dossiers de Leonardo.

Une prolongation pour Xavi Simons ?