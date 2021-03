Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Messi, Agüero... Le Barça pourrait jouer un terrible tour à Leonardo !

Publié le 4 mars 2021 à 13h15 par A.M.

Bien décidé à frapper fort en misant sur le recrutement de joueurs à 0€, le PSG s'intéresse à Sergio Agüero et Lionel Messi. Mais Joan Laporta compte bien contrecarrer les plans de Leonardo.

Cet été, les joueurs en fin de contrat devraient avoir la cote. Cela tombe bien, ils sont nombreux dans ce cas de figure et le PSG compte bien saisir sa chance avec Lionel Messi et Sergio Agüero, entre autres. Toutefois, pour l'attaquant de Manchester City, la concurrence s'annonce lourde puisque Joan Laporta, favori des élections à la présidence du Barça, confirmait d'ailleurs à demi-mots son intérêt pour le Kun : « Compte tenu des limites économiques, nous avons fait nos devoirs en termes de signatures. Nous voulons ramener certains joueurs en prêt et signer des joueurs talentueux qui terminent leur contrat . » Et l'ancien patron du Barça a un plan bien précis.

Prolonger Messi pour convaincre Agüero ?