Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo tente un coup improbable... avec un ancien chouchou de l'OM !

Publié le 4 mars 2021 à 15h45 par A.M.

Moins utilisé par Pep Guardiola cette saison, Benjamin Mendy pourrait quitter Manchester City en fin de saison, et le PSG serait à l'affût dans ce dossier.

L'été prochain, le Paris Saint-Germain aura plusieurs chantiers à gérer, notamment dans les couloirs de la défense. A droite, Leonardo pourrait lever l'option d'achat d'Alessandro Florenzi et tenter de recruter une doublure, Colin Dagba ne donnant pas entière satisfaction. A gauche, tout dépendra de Juan Bernat. En fin de contrat à l'issue de la saison, et victime d'une rupture des ligaments croisés en début de saison, l'international espagnol est en discussions pour prolonger son bail. Et si les négociations semblent sur la bonne voie, le PSG se préparerait à un échec dans ce dossier en préparant la succession de Juan Bernat.

Le PSG dans le coup pour Benjamin Mendy ?