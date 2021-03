Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Trois menaces colossales pour Al-Khelaïfi dans le dossier Aouar ?

Publié le 4 mars 2021 à 11h15 par G.d.S.S.

Toujours ciblé par le PSG en vue du prochain mercato estival, Houssem Aouar figure également sur les tablettes de la Juventus, Manchester City et Arsenal qui projettent également de recruter le milieu offensif de l’OL.

Comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité dès le mois de janvier 2020, le PSG cible Houssem Aouar et rêve d’attirer le joueur de l’OL dans ses rangs. Une tendance confirmée par RMC Sport en décembre dernier, qui précisait d’ailleurs que Nasser Al-Khelaïfi avait pris le dossier en main et aurait entamé les discussions avec Jean-Michel Aulas, son homologue de l’OL, pour tenter d’attirer Aouar au PSG à l’été 2021. Mais le président parisien est loin d’être seul sur le coup…

La Juve, City et Arsenal sont sur le dossier