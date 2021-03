Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ça se précise pour le départ de Bellerin ?

Publié le 4 mars 2021 à 7h45 par T.M.

Alors que le PSG aurait des vues sur Hector Bellerin, son départ d’Arsenal prendrait plus que jamais forme.

D’ici quelques mois, le PSG pourrait bien lever l’option d’achat présente dans le prêt d’Alessandro Florenzi. Toutefois, alors que Colin Dagba ne fait pas l’unanimité auprès de Leonardo, un autre arrière droit serait recherché. Qui débarquera donc dans la capitale ? Pour trouver son bonheur, le directeur sportif du PSG penserait notamment à Hector Bellerin, sous contrat jusqu’en 2023 avec Arsenal. Peut-on alors envisager une arrivée de l’Espagnol dans la capitale ? Certains éléments laissent en tout cas penser que Bellerin ne devrait pas rester chez les Gunners…

L’après Bellerin en préparation à Arsenal