Mercato - PSG : Le message poignant de cette star d’Al-Khelaïfi !

Publié le 4 mars 2021 à 2h30 par G.d.S.S.

Plus d’un an et demi après son transfert au PSG, Keylor Navas confie être bien plus épanoui dans la capitale française plutôt qu’au Real Madrid.

Longtemps en quête d’une pointure au poste de gardien de but pour faire franchir un cap au PSG, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo ont finalement réussi un énorme coup à l’été 2019 avec Keylor Navas. Le portier costaricien, barré par Thibaut Courtois au Real Madrid, a été recruté pour seulement 15M€ et s’est imposé comme un élément très important du onze parisien. D’ailleurs, comme il l’a confié mercredi dans les colonnes du magazine du PSG, Navas se sent bien plus considéré en France qu’au Real Madrid.

« Au PSG, les choses sont différentes »