Mercato - Real Madrid : Zidane, débuts… Les révélations de Mendy sur son adaptation

Publié le 4 mars 2021 à 1h00 par Th.B.

Devenu indéboulonnable au Real Madrid, Ferland Mendy est un joueur merengue depuis l’été 2019. En marge d’un évènement promotionnel pour son équipementier, l’international français s’est livré sur ses débuts réussis au Real Madrid sous la houlette de Zinedine Zidane.

Après avoir convaincu à l’OL, Ferland Mendy s’est envolé pour Madrid où il a rejoint la Casa Blanca à l’été 2019, en même temps qu’Eden Hazard ou encore Luka Jovic. Et bien qu’il ne fut pas la star du mercato estival du Real Madrid, il est sans contestation possible celui qui a le plus fait son trou au sein du onze de départ de Zinedine Zidane. Après avoir relégué Marcelo sur le banc des remplaçants, le latéral gauche a au fil du temps été appelé par Didier Deschamps en Équipe de France jusqu’à inscrire son premier but en Ligue des champions pour le club merengue lors du 1/8ème de finale aller face à l’Atalanta (1-0). Dans le cadre du lancement de la nouvelle Adidas Predator, Ferland Mendy s’est livré sur son parcours madrilène et sur son adaptation express.

« J’ai été adopté et je me suis rapidement fondu dans ce bel effectif »