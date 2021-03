Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria, Eyraud… Le changement de McCourt est validé à Marseille !

Publié le 4 mars 2021 à 0h15 par T.M.

Pour repartir sur de bonnes bases à l’OM, Frank McCourt a remplacé Jacques-Henri Eyraud par Pablo Longoria au poste de président. Un changement évoqué par le maire de Marseille, Benoit Payan.

Ces derniers jours, cela a considérablement bougé à l’OM. Vendredi soir, Frank McCourt a annoncé l’arrivée de Jorge Sampaoli, mais cette nouvelle est passée au second plan à cause d’un énorme coup de tonnerre. Dans le viseur des fans marseillais, Jacques-Henri Eyraud a été remercié de son poste de président et c’est désormais Pablo Longoria qui est à la tête du club phocéen. Avec l’Espagnol, McCourt veut donc entamer un nouveau chapitre de son projet à l’OM. Alors que cette restructuration a notamment fait le bonheur des supporters, cela plait également au maire de Marseille, Benoit Payan.

« Longoria est devant un très grand challenge »