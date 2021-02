Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zinedine Zidane a eu chaud pour Ferland Mendy !

Publié le 28 février 2021 à 1h30 par A.D.

Lors de l'été 2019, Ferland Mendy a quitté l'OL pour rejoindre le Real Madrid. Selon son agent, Yvan Le Mée, le latéral gauche français aurait pu s'engager en faveur de la Juventus au lieu de signer avec la Maison-Blanche.

Alors qu'il faisait le plus grand bonheur de l'OL, Ferland Mendy a tapé dans l'oeil du Real Madrid. A tel point que le club emmené par Zinedine Zidane a offert un chèque à hauteur de 48M€ à Jean-Michel Aulas pour le recruter à l'été 2019. Au Real Madrid depuis un peu plus d'une saison et demie, Ferland Mendy aurait pu ne jamais signer à la Maison-Blanche . Comme l'a révélé Yvan Le Mée, l'agent du joueur, l'international français aurait pu rejoindre la Juventus, plutôt que le Real Madrid.

«Nous avons parlé à la Juventus, mais ils avaient déjà Alex Sandro»