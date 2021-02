Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ramos complique les choses pour Varane !

Publié le 28 février 2021 à 0h30 par A.C.

En fin de contrat, Sergio Ramos semble tout bloquer au Real Madrid. C’est notamment le cas pour Raphaël Varane...

Alors qu’au FC Barcelone on s’inquiète pour Lionel Messi, chez le rival du Real Madrid c’est un autre poids lourd qui pourrait partir. Il s’agit de Sergio Ramos, capitaine de l’équipe madrilène ainsi qu’acteur important de la dernière décennie, en Liga comme en Ligue des Champions. Il ne reste plus que quelques mois de contrat au défenseur de 34 ans, qui est d’ailleurs déjà annoncé partant pour le Paris Saint-Germain ou encore la Premier League. Il faut dire que le président Florentino Pérez ne semble pas vraiment vouloir accéder aux demandes du clan Ramos...

Le Real Madrid souhaite prolonger Varane, mais...