Mercato - PSG : Cet ancien titi clame son amour pour le PSG

Publié le 28 février 2021 à 0h15 par A.D.

Formé au PSG, Christopher Nkunku est parti pour le RB Leipzig à l'été 2019. Malgré tout, le milieu offensif de 23 ans n'oublie pas pour autant son premier club, le club qu'il aime tant et qui représente « tout » pour lui.

Depuis son arrivée au RB Leipzig à l'été 2019, Christopher Nkunku s'épanoui totalement et monte en puissance au fur et à mesure des matchs. Malgré tout, le PSG a toujours une place particulière à ses yeux. Lors d'un entretien accordé à Canal + , Christopher Nkunku a déclaré sa flamme au PSG et a expliqué que son club formateur restait toujours son club de coeur.

«Le PSG c’est tout»