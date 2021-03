Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Nouveau coup de tonnerre pour l’avenir d’Isco ?

Publié le 4 mars 2021 à 17h00 par La rédaction

Isco, actuellement en froid avec Zinedine Zidane au Real Madrid, semblait bien parti pour quitter la capitale espagnole. Mais les dernières semaines lui auraient fait changer d’avis.

Auteur d’un début de saison compliqué avec le Real Madrid, Isco songeait sérieusement à quitter le club cet été. Une décision encouragée par les mauvaises relations qu’il entretiendrait avec son entraîneur, Zinedine Zidane, et un salaire moindre que certains cadres du vestiaire. Mais l’Espagnol de 28 ans pourrait bien changer d’avis dans les jours qui viennent. En effet, depuis plusieurs semaines, il entre à nouveau dans les plans du technicien Français et réalise de belles performances au Real Madrid. Lui qui semblait avoir perdu toute confiance de la part du club pourrait finalement rester jusqu’au terme de son contrat, à savoir jusqu’en juin 2022.

Isco veut avoir le choix