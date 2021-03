Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria active une nouvelle piste à l'étranger !

Publié le 4 mars 2021 à 15h10 par A.M.

Désormais président de l'OM, Pablo Longoria n'en reste pas moins responsable du recrutement et travaille déjà en coulisse pour renforcer l'effectif de Jorge Sampaoli. Dans cette optique, l'OM suivrait Riechedly Bazoer.

L'Olympique de Marseille s'apprête à vivre un été très mouvementé. En effet, désormais président de l'OM, Pablo Longoria devra gérer plusieurs chantiers et aurait l'intention de lancer une large revue d'effectif. Il faut dire que plusieurs joueurs sont en fin de contrat à l'image de Florian Thauvin, Jordan Amavi, Valère Germain ou encore Hiroki Sakai. D'autre part, Pablo Longoria ne s'opposerait à aucun départ même à ceux de Dimitri Payet, Steve Mandanda ou encore Boubacar Kamara. Et afin de compenser ces départs, l'OM va donc devoir se renforcer. Et le nouveau président olympien ne perd pas de temps.

L'OM intéressé par Riechedly Bazoer ?