Mercato - OM : Le projet McCourt est en pleine révolution !

Publié le 4 mars 2021 à 12h30 par G.d.S.S.

Avec la nomination de Pablo Longoria au poste de président de l’OM en lieu et place de Jacques-Henri Eyraud, le projet McCourt devrait prendre une toute autre tournure et ce dès l’été prochain puisque des grandes figures du club telles que Steve Mandanda et Dimitri Payet pourraient être vendues.

Vendredi dernier, Frank McCourt a officialisé un véritable coup de tonnerre à l’OM en annonçant que Jacques-Henri Eyraud était démis de ses fonctions de président du club phocéen, remplacé avec effet immédiat par Pablo Longoria : « J'ai appris à la connaître très bien, je l'ai vu, je l'ai observé dans l'action, je l'ai vu prendre des décisions, je comprends son jugement, je vois son regard sur les talents du football, son action sur le mercato (…) Je peux vous dire que Pablo a de réelles capacités de leadership et la qualité pour faire du bon travail », a notamment indiqué le propriétaire américain de l’OM dans les colonnes de La Provence pour justifier son choix. Le projet McCourt prend donc une nouvelle tournure, et elle devrait se faire ressentir dès le prochain mercato estival.

Payet et Mandanda vers la sortie ?

En effet, L’Equipe apporte de nouvelles révélations sur l’évolution à venir au sein de l’effectif de l’OM, et deux monuments du club devraient être concernés : Dimitri Payet et Steve Mandanda. Le premier, qui a été prolongé jusqu’en juin 2023 l’été dernier en acceptant une baisse significative de son salaire, n’entre pas forcément dans les plans de Longoria qui souhaiterait préparer l’avenir de l’OM sans lui. Quant à Mandanda, il commencerait à se lasser de la situation actuelle au club, d’autant que sa direction ne compterait pas non plus forcément sur lui malgré ses bonnes performances dans l’ensemble et son ancienneté de 14 ans à l’OM. En clair, la révolution de Longoria pourrait donc passer par les départs pour le moins inattendus de Payet et Steve Mandanda l’été prochain…

Longoria n’exclut aucune vente