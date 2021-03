Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Kamara, Gueye... L’étrange sortie de Longoria !

Publié le 2 mars 2021 à 22h30 par A.C.

Pablo Longoria s’est exprimé au sujet de l’avenir de certains joueurs de l’Olympique de Marseille.

Alors que Florian Thauvin et Jordan Amavi semblent se diriger vers un départ à la fin de leur contrat, l’Olympique de Marseille semble vouloir garder d’autres éléments. C’est le cas, selon les informations de Canal+, de Boubacar Kamara. Formé à l’OM, le défenseur de formation s’est affirmé au fil des ans comme un titulaire indiscutable et la chaîne cryptée a révélé que des négociations auraient débuté pour une éventuelle prolongation. Il faut dire que Kamara a la coté à l’étranger, puisque le Bayern Munich et la Juventus le suivraient de très près.

« Parler de futur c’est compliqué »