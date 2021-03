Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : McCourt envoie un message très fort à Longoria pour le mercato !

Publié le 2 mars 2021 à 21h45 par T.M.

Ayant ouvert un nouveau chapitre à l’OM, Frank McCourt s’en remet notamment à Pablo Longoria, nouveau président phocéen, pour mener à bien le projet et notamment le recrutement estival.

Si les rumeurs d’une vente de l’OM sont toujours nombreuses, Frank McCourt ne cesse de répéter qu’il n’a pas l’intention de lâcher le club phocéen. D’ailleurs, l’Américain a décidé d’entamer un nouveau chapitre, changeant notamment de président en remplaçant Jacques-Henri Eyraud par Pablo Longoria. Et à l’OM, McCourt compte énormément sur l’ancien « Head of Football ». En effet, interrogé sur le mercato estival à venir et le budget alloué pour renforcer l’équipe, le propriétaire phocéen a fait savoir qu’il attendait de savoir ce dont aurait besoin Longoria pour mener à bien la révolution.

« C’est Pablo qui va bâtir le plan et je vais l’appuyer »