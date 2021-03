Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Jorge Sampaoli s’offre un renfort à l’OM !

Publié le 4 mars 2021 à 19h15 par T.M.

Observant actuellement une quarantaine, Jorge Sampaoli prendra d’ici peu les commandes de l’OM. En attendant, l’Argentin est en train de construire son staff et un renfort serait acté.

Du côté de l’OM, les choses tournaient mal ces derniers mois. Alors que les résultats sportifs étaient décevants, cela chauffait également au sein de la direction. Alors que Jacques-Henri Eyraud s’était attiré les foudres des supporters marseillais, une guerre avait également éclaté entre André Villas-Boas et Pablo Longoria. Face à cela, Frank McCourt a décidé de tout chambouler pour repartir sur de bonnes bases. Sur le banc de touche, Jorge Sampaoli a ainsi été recruté jusqu’en 2023. Arrivé dernièrement à Marseille, il devrait être aux commandes du club phocéen mercredi prochain pour la rencontre face à Rennes.

Le staff de Sampaoli s’étoffe

Précédemment sur le banc de l’Atlético Mineiro, Jorge Sampaoli s’offre donc un nouveau défi en venant s’occuper de l’OM. Et pour réussir sur la Canebière, l’Argentin veut s’entourer. Pour cela, il étoffe son staff et selon les informations de Nicolo Schira, Sampaoli devrait compter sur le renfort de Pato D’Amico. Ancien joueur de Metz, il serait très proche de Sampaoli qui le voulait dans son staff. Et cela devrait arriver puisque D’Amico devrait analyser les matchs pour le nouvel entraîneur de l’OM.