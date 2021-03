Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : A l’OM, c’est très clair pour l’avenir d’Arkadiusz Milik !

Publié le 4 mars 2021 à 18h30 par T.M.

En quête d’un buteur lors du mercato hivernal, l’OM est parti chercher Arkadiusz Milik à Naples. Néanmoins, selon les différentes rumeurs, le Polonais pourrait ne pas s’éterniser sur la Canebière, où Pablo Longoria n’a clairement pas la même vision des choses.

Depuis l’arrivée de Frank McCourt a l’OM, le « grantatakan » recherché sur la Canebière a fait énormément parler. Et jusqu’à présent, celui-ci n’a pas été trouvé. En effet, Mario Balotelli, Kostas Mitroglou, Valère Germain et Dario Benedetto se sont succédés à la pointe de l’attaque marseillaise sans s’y imposer sur le long terme. Alors que l’OM pensait avoir flairé le bon coup avec l’Argentin recruté à Boca Juniors, le pari n’a pas pris. Et face à la déception Benedetto, Pablo Longoria s’est remis en quête d’un attaquant lors du mercato hivernal. Au terme d’un long feuilleton et de nombreuses rumeurs, c’est finalement Arkadiusz Milik qui a posé ses valises sur la Canebière. Prêté avec obligation d’achat par Naples, le Polonais est donc très attendu à l’OM et il a plutôt bien commencé, inscrivant déjà deux buts sous ses nouvelles couleurs. De quoi forcément ravir les fans marseillais. Mais pour combien de temps ?

« On veut construire l'avenir avec lui. Il appartient à l’OM"