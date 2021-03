Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo peut avancer ses pions pour Hector Bellerin !

Publié le 4 mars 2021 à 20h30 par Th.B.

Hector Bellerin pourrait bien être l’une des recrues estivales de Leonardo. En effet, le directeur sportif du PSG n’aurait pas oublié le latéral droit d’Arsenal qui serait susceptible de quitter les Gunners à l’intersaison.

On prend les mêmes et on recommence ? Au cours du dernier mercato estival, Leonardo l’a joué fine en recrutant presque gratuitement via divers prêts convenus avec différents clubs afin de ne être totalement submergé par la crise économique engendrée par le Covid-19. Ainsi, Moise Kean, Danilo Pereira et Alessandro Florenzi sont arrivés sous cette la forme d’un prêt lorsque Rafael Alcantara, dit Rafinha, a été libéré par le FC Barcelone. Seul Mauro Icardi, à la fin du mois de mai, a été définitivement transféré par le PSG pour la coquette somme de 50M€ comprenant jusqu’à 8M€ de bonus. Néanmoins, au cours du mercato en question, un autre transfert relativement important sur le plan financier aurait pu avoir lieu : celui d’Hector Bellerin. Bien avant que Florenzi ne dépose ses valises au Paris Saint-Germain en septembre par l’intermédiaire d’un prêt, Leonardo se serait penché sur le profil du latéral droit d’Arsenal. Cependant, les Gunners auraient réclamé 41M€ lorsque le PSG n’était enclin à ne débourser que la somme de 29M€ d’après CBS . Le média américain a d’ailleurs fait savoir fin février que le PSG serait de retour dans le dossier Bellerin en marge du prochain mercato. Et le directeur sportif du PSG aurait toutes ses chances dans ce dossier.

Le moment des adieux entre Bellerin et Arsenal ?

Ces dernières semaines, ESPN a fait savoir que Mikel Arteta et Hector Bellerin auraient passé l’été dernier un gentlemen agreement dans lequel il serait stipulé que le défenseur d’Arsenal disposerait d’un bon de sortie s’il le souhaitait à l’intersaison, lui qui a accepté de ne pas quitter le club londonien au moment où le PSG, le FC Barcelone et la Juventus se seraient intéressés à sa situation du côté d’Arsenal. The Athletic soulignait ce mercredi que Bellerin aurait bel et bien cultivé le désir de quitter Arsenal par le passé et que son souhait pourrait finalement être exaucé cet été. En juin prochain, Bellerin aura 26 ans, il lui restera deux ans sur son contrat à Arsenal. Le moment pour le club londonien de décider de prolonger son contrat ou de le vendre d’après The Athletic. Et si le joueur souhaitait toujours voir du pays en s’engageant ailleurs, Arsenal n’aurait d’autre choix que de le vendre au plus offrant. Le PSG disposerait donc d’une belle carte à jouer, d’autant plus qu’Arsenal se tournerait déjà vers sa succession.

Arsenal est paré à toute éventualité pour Bellerin !