Mercato - Real Madrid : Ça coince pour Zidane dans le feuilleton Ramos !

Publié le 4 mars 2021 à 19h30 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Sergio Ramos n'a toujours pas trouvé le moindre accord avec le Real Madrid pour prolonger. Ce qui aurait donné des idées à plusieurs cadors européens, dont le PSG, Manchester City et la Juventus. Et malheureusement pour Zinedine Zidane, les négociations seraient toujours au point mort entre sa direction et son capitaine.

Partira, ne partira pas ? L'avenir de Sergio Ramos reste une énigme. Arrivé à l'été 2005, le capitaine du Real Madrid pourrait faire ses valises et mettre fin à 16 années de règne à la Maison-Blanche l'été prochain. En effet, Sergio Ramos est en fin de contrat le 30 juin et il n'a toujours pas trouvé d'accord avec sa direction pour renouveler. S'il ne prolonge pas au plus vite, le vétéran de 34 ans pourrait donc quitter le Real Madrid librement et gratuitement à l'issue de la saison. D'ailleurs, Sergio Ramos peut déjà négocier avec le club de son choix depuis le 1er janvier. Une information qui n'aurait pas échappé au PSG, à Manchester City et à la Juventus, entre autres, prêts à profiter de l'aubaine pour réaliser un incroyable coup sur le marché estival. De son côté, le Real Madrid de Zinedine Zidane espérerait toujours trouver une solution pour que Sergio Ramos paraphe un nouveau contrat et rempile, mais les négociations n'avanceraient plus depuis un certain temps.

Zinedine Zidane dans la panade pour Sergio Ramos, mais...