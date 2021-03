Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a un gros coup à jouer en Premier League !

Publié le 4 mars 2021 à 18h45 par Th.B.

Piste estivale du PSG, Hector Bellerin serait à nouveau dans les petits papiers de Leonardo. Et le directeur sportif parisien aurait de fortes chances de boucler cette opération.

Ayant essuyé un échec l’été dernier au moment où il était encore en quête d’un latéral droit sur le marché, Leonardo n’aurait pas pour autant clos le dossier Hector Bellerin. C’est du moins l’information que CBS Sports divulguait le 22 février dernier. Finalement, après n’avoir été prêt à proposer (que) 29M€ lorsque Arsenal en réclamait 41M€ selon CBS , le directeur sportif du PSG se rabattait sur Alessandro Florenzi en prêt. Convaincu par le latéral italien, Leonardo compterait lever son option d’achat fixée à 9M€, tout en recrutant Bellerin pour mettre en place une concurrence saine. Et du côté du défenseur d’Arsenal, un départ ne serait pas à écarter.

Bellerin, la tête ailleurs ?