Mercato - PSG : Leonardo passe à l'action pour Mbappé avec une offre inattendue !

Publié le 4 mars 2021 à 16h10 par A.M.

En fin de contrat en juin 2022, Kylian Mbappé serait en discussions avancées avec le PSG pour prolonger. Et le club parisien aurait dégainé une offre pour deux saisons supplémentaires.

L'avenir de Kylian Mbappé arrive à un point crucial. En effet, alors que le contrat de l'attaquant du PSG prend fin en juin 2022, Leonardo aimerait qu'il tranche rapidement. « On arrive au moment où on doit prendre une position et une décision (...) Kylian, depuis qu'il a commencé à Monaco à aujourd'hui, c'est tellement énorme et unique qu'on ne peut pas discuter de ce qu'il est ou pas. Il est, point », confiait le directeur sportif du PSG au micro de France Bleu. Et pour cause, s'il ne prolonge pas pas, une vente cet été sera nécessaire afin d'éviter un départ libre dans un an.

Une prolongation de deux ans pour Mbappé ?