Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar fait une grosse proposition à Mbappé !

Publié le 4 mars 2021 à 18h15 par A.M.

Bien décidés à conserver Kylian Mbappé, les dirigeants du PSG espère que l'attaquant français évoluera toujours sous les couleurs du club de la capitale durant la Coupe du monde 2022.

Leonardo ne s'en cache plus, il attend une réponse de Kylian Mbappé. « On arrive au moment où on doit prendre une position et une décision (...) Kylian, depuis qu'il a commencé à Monaco à aujourd'hui, c'est tellement énorme et unique qu'on ne peut pas discuter de ce qu'il est ou pas. Il est, point », confiait le directeur sportif du PSG au micro de France Bleu . Et pour cause, le club de la capitale prendrait le risque de voir partir libre son attaquant à l'issue de son contrat en juin 2022 s'il ne prolonge. Mais ce ne serait pas la seule raison qui motiverait les Qataris.

Le Qatar veut garder Mbappé au moins jusqu'à la Coupe du monde