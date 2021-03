Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé est clairement interpellé pour son avenir !

Publié le 4 mars 2021 à 4h15 par A.M.

A un an de la fin de son contrat, Kylian Mbappé ne cesse de faire parler de lui pour son avenir. Et Noël Le Graët affiche sa volonté de le voir rester au PSG.

Alors que le contrat de Kylian Mbappé prend fin en juin 2022, son avenir est au cœur de toutes les discussions. Et pour cause, s'il ne prolonge pas au PSG, un départ cet été sera inévitable afin d'éviter de le voir partir libre à l'issue de son bail. L'international français a récemment annoncé être en pleine réflexion pour son avenir tandis que Leonardo a affiché sa volonté de conserver son attaquant. Un souhait partagé par Noël Le Graët.

Le Graët veut que Mbappé reste au PSG