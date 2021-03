Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo prépare un gros coup pour la succession de Navas !

Publié le 4 mars 2021 à 12h15 par A.M.

Compte tenu du contexte économique, Leonardo sera à l'affût pour attirer des joueurs libres. Dans cette optique, Gianluigi Donnarumma serait sa priorité pour remplacer Keylor Navas dans les buts du PSG.

De retour au poste de directeur sportif du PSG durant l'été 2019, Leonardo a rapidement résolu un problème récurrent de l'ère QSI en recrutant un grand gardien de but. Bien conscient de la situation de Keylor Navas au Real Madrid, qui était devenu remplaçant de Thibaut Courtois, le dirigeant brésilien n'a pas hésité à lâcher 15M€ pour s'attacher les services du portier Costaricien. Mais bien qu'il soit irréprochable depuis son arrivée et qu'il soit toujours indiscutable dans les buts parisiens, Keylor Navas, du haut de ses 34 ans, ne représente pas l'avenir du PSG sur le long terme, ce qui pousse Leonardo à scruter le marché.

Donnarumma reste la priorité de Leonardo