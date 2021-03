Foot - Mercato - OM

Mercato : Annoncée à l’OM, l’Arabie saoudite prépare un gros coup !

Publié le 4 mars 2021 à 13h30 par B.C. mis à jour le 4 mars 2021 à 13h43

Désireux de s’implanter dans le monde du sport, Mohammed ben Salmane est lié à l’Olympique de Marseille depuis près d’un an, et ce malgré la succession de démentis. Mais le prince héritier de l’Arabie saoudite pourrait finalement débarquer dans le football du côté de l’Inter Milan. Explications.

Depuis de nombreux mois, le spectre de l’Arabie saoudite plane au-dessus de l’Olympique de Marseille. Cité comme l’un des acteurs du projet mort-né de Mohamed Ayachi Ajroudi et Mourad Boudjellal l’été dernier, Mohammed ben Salmane a ensuite été lié à un hypothétique rachat du club phocéen par Al-Walid ben Talal. Toutefois, rien n’a été officialisé depuis la sortie de l’information par le journaliste Thibaud Vézirian, et les démentis se sont succédé. « Le club n'a jamais été à vendre, il ne l'est pas aujourd'hui et il ne le sera pas demain , a affirmé à La Provence Frank McCourt, propriétaire de l’OM, durant son passage en France. Je ne veux pas qu'il y ait le moindre malentendu sur ce point. Ce club sera accompagné par mes enfants et mes petits-enfants après moi. C'est un projet générationnel. Les rumeurs sont parvenues jusqu'à moi. C'est la raison pour laquelle je démens formellement. J'aimerais trouver le moyen d'empêcher les gens de continuer à les propager. Je serai toujours transparent à ce sujet, je ne mens pas, je n'ai jamais voulu vendre l'OM. L'OM n'est pas à vendre. » Du côté des proches de Ben Talal, on réfute également ces rumeurs. Il n’y a « strictement rien avec l’OM », assurait à Challenge une source proche de la Kingdom Holding Company, la compagnie du Saoudien. Ce qui n’empêche pas le pays de suivre de près le monde du football.

L’Arabie saoudite s’intéresse au foot

Journaliste spécialisé dans les arcanes du football généralement bien renseigné sur les coulisses des clubs, Romain Molina confirmait en janvier dernier la volonté de l’Arabie saoudite de s’implanter dans le football. « Aujourd’hui, oui il y a une demande de renseignements des responsables du projet 2030 Saoudien pour regarder divers clubs. Et en effet, il y a une demande de renseignements sur deux clubs français dont l’un est Marseille , confiait-il, avait de calmer les ardeurs marseillaises : Ça ne veut pas dire que les Saoudiens veulent Marseille . » Malgré l’emballement lié aux révélations de Thibaud Vézirian concernant le rachat imminent de l’OM, Romain Molina a campé sur ses positions ces dernières semaines. Après son échec dans le dossier Newcastle, l’Arabie saoudite ne semble pas faire du club de McCourt sa priorité : « Je suis allé à la source, notamment auprès de gens qui travaillent pour le ministère des sports saoudiens, ils voulaient racheter Newcastle pour du business, car ça gagne de l’argent et la Premier League est un championnat mondialisé a-t-il confié à Sputnik . Concernant l’OM Il y a beaucoup de fantasmes concernant l’arrivée du prince Al-Walid ben Talal Al Saoud. (…) De mon côté il n’y a rien . » À l’inverse, un intérêt concret du prince saoudien Ben Salmane existerait à l’égard de l’Inter Milan.

Après Newcastle, l’Inter Milan ?