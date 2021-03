Foot - OM

OM : Real Madrid, Bayern Munich... Le projet totalement fou de Frank McCourt !

Publié le 4 mars 2021 à 11h30 par Arthur Montagne

De passage à Marseille cette semaine, Frank McCourt soigne sa communication alors que les tensions avec les supporters sont importantes. Le propriétaire de l'OM affiche ainsi ses ambitions et ne cache pas sa volonté... de remporter la Ligue des Champions.

Conscient de la crise qui couve à l'OM, Frank McCourt a non seulement opéré des changements importants en interne, en remplaçant notamment Jacques-Henri Eyraud par Pablo Longoria, mais il s'est également déplacé à Marseille afin de rencontrer les supporters. L'occasion également pour le Bostonien de faire la tourner des médias et de rencontrer les élus locaux. Son objectif est clair, à savoir réaffirmer que son engagement à l'OM est intact et que ses ambitions n'ont pas changé. Benoit Payan, maire de Marseille, a d'ailleurs dévoilé les coulisses de sa discussion avec Frank McCourt : « Je l’ai trouvé très ouvert sur la question et il m’a aussi répété qu’il ne voulait pas vendre le club, et à aucun prix. Qu'il n’avait jamais eu l’intention de le vendre, qu'il n’a pas l’intention de le vendre et qu'il n’aura pas l’intention de vendre l’OM à l’avenir. Il m’a dit qu’il voulait aller chercher la Champions League, la coupe aux grandes oreilles. » Une ambition qui semble folle compte tenu de la situation sportive du club phocéen actuellement. Mais dans les colonnes de L'Equipe , l'homme d'affaires américain a répété de vive voie qu'il s'agissait bien de son ambition : « Les deux ! C’est mieux de ne pas coller des étiquettes sur le projet, comme on a pu le faire, il faut plutôt travailler. Mais il faut communiquer. Nous sommes réalistes, mais notre objectif reste ce grand objectif . »

McCourt veut gagner la Ligue des Champions avec l'OM