OM - Polémique : Capitole, commanderie… McCourt fait son mea-culpa auprès des supporters !

Publié le 1 mars 2021 à 21h15 par Th.B.

Ayant tenu un discours fort en comparant les débordements à la Commanderie avec la prise du Capitole des pro-Donald Trump il y a quelques semaines aux États-Unis, Frank McCourt est revenu sur ses propos ce lundi.

Ce lundi, Frank McCourt était de passage à Marseille pour s’entretenir avec les groupes de supporters de l’OM comme il l’avait promis vendredi soir par le biais du communiqué dans lequel il annonçait de grands changements au sein de la direction marseillaise. Un discours bien différent de celui qu’il tenait un mois tout juste auparavant, dans la foulée des débordements survenus au centre Robert Louis-Dreyfus ou la Commanderie. Un épisode qui avait marqué le propriétaire de l’OM au point de faire une comparaison osée. « Ce qui s'est passé il y a quelques semaines à Washington DC et ce qui s'est passé hier à Marseille suivent une logique comparable : quelques sources alimentent un brasier fait d'opinions, d'invectives et de menaces qui sont amplifiées par les réseaux sociaux créant les conditions qui mènent à la violence et au chaos ».

Les regrets de McCourt pour la comparaison avec les débordements du Capitole