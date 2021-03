Foot - OM

OM - Polémique : Crise, problèmes… Gomis interpelle Frank McCourt !

Publié le 1 mars 2021 à 16h10 par T.M.

Alors que l’OM traverse une période de grandes turbulences, Bafétimbi Gomis, ancien attaquant du club phocéen, a notamment pointé du doigt la direction.

Le calme va-t-il revenir à l’OM ? Vendredi dernier, Frank McCourt a annoncé une grande révolution en officialisant l’arrivée de Jorge Sampaoli sur le banc de touche et le remplacement de Jacques-Henri Eyraud par Pablo Longoria au poste de président. La colère des fans marseillais pourrait donc retomber, eux qui n’ont cessé de réclamer le départ du désormais ex-président. Et avec Sampaoli désormais aux commandes à la place d’André Villas-Boas, l’OM va pouvoir entamer un nouveau chapitre de l’ère McCourt. De quoi donc oublier les derniers mois plus que difficiles sur la Canebière ?

« Le problème se passe en interne »