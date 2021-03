Foot - OM

OM - Clash : Le clan Tapie répond sèchement à Eyraud !

Publié le 4 mars 2021 à 4h00 par A.M.

Sorti du silence suite à son remplacement par Pablo Longoria à la présidence de l'OM, Jacques-Henri Eyraud a été repris de volée par Stéphane Tapie, fils de l'ancien patron du club phocéen.

Vendredi soir, l'OM a pris tout le monde de court en annonçant le remplacement de Jacques-Henri Eyraud par Pablo Longoria à la présidence du club phocéen. Dans les colonnes de So Foot, l'ancien patron de l'OM est d'ailleurs sorti du silence : « Peut-être que j’ai été victime d’un délit de faciès. Stéphane Tapie m’a dit récemment qu’avec moi, ça ne pouvait pas coller, car je ne disais pas "J’m’en bats les couilles." Je pensais que l’on aurait un débat un peu plus élevé ». Une affirmation à laquelle a répondu Stéphane Tapie.

Stéphane Tapie reprend Eyraud !

« Mon cher JH, (Jacques-Henri Eyraud, ndlr) je t’ai appelé à la suite de ta déclaration sur (OM des magouilles). Tu m’as juré qu’en aucun cas tu parlais des "années Tapie". Je t’ai répondu je m’en bat les C….. et qu’à Marseille on a plus l’habitude de dire ça plutôt que de prendre des tisanes », a écrit le fils de Bernard Tapie sur son compte Twitter .