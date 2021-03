Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud répond sèchement à ses détracteurs !

Publié le 3 mars 2021 à 2h00 par G.d.S.S.

Récemment délogé de la présidence de l’OM par Frank McCourt, Jacques-Henri Eyraud s’adresse à ses détracteurs et estime avoir été victime d’un certain délit de faciès.

Vendredi dernier, Frank McCourt a lâché une petite bombe via un communiqué officiel en indiquant que Jacques-Henry Eyraud était démis de ses fonctions de président de l’OM, remplacé avec effet immédiat par Pablo Longoria. La conséquence d’un divorce progressif ces dernières années avec les supporters, qui a notamment eu pour conséquence l’invasion de la Commanderie fin janvier. Dans un entretien accordé à So Foot , Eyraud sort du silence et répond sèchement à ses détracteurs.

« J’ai été victime d’un délit de faciès »