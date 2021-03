Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La réponse surréaliste d’Eyraud sur le recrutement de Strootman !

Publié le 2 mars 2021 à 18h10 par La rédaction

Même s’il n’est plus président de l’OM, Jacques-Henri Eyraud ne lâche pas l'effectif phocéen. Il est même allé jusqu'à défendre certains joueurs considérés comme de grands échecs par les supporters marseillais, comme Kevin Strootman.

Il y a quelques jours, on apprenait que Jacques-Henri Eyraud avait été remplacé par Pablo Longoria à la présidence de l'OM. Mais cela n’empêche pas l’ancien président de toujours défendre l’effectif marseillais. La direction phocéenne a été régulièrement critiquée sur ses choix lors du mercato, qui s’avèrent souvent peu concluants sur le long terme. Kevin Strootman fait partie de la longue liste des échecs de l'OM. Le Néerlandais était accueilli comme l’un des potentiels cadres du milieu de terrain de l’OM après un passage plutôt satisfaisant du côté de l’AS Roma. Mais quelques mois plus tard, Strootman affichait des prestations nettement inférieures à ce qui était prévu, au point d’être prêté au Genoa cet hiver Pourtant, Jacques-Henri Eyraud continue de défendre le joueur.

« Une équipe avec onze Kevin Strootman, c’est une équipe qui gagne beaucoup de matchs »