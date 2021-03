Foot - OM

OM - Clash : Doria règle ses comptes avec Marcelo Bielsa !

Publié le 3 mars 2021 à 19h45 par La rédaction

Désormais à Santos Laguna au Mexique, Doria est revenu pour SoyFutbol sur son arrivée à l’OM en 2014 et son temps de jeu inexistant dû au conflit entre Marcelo Bielsa et Vincent Labrune.

Lors du mercato estival 2014, Marcelo Bielsa était entraîneur de l’OM quand Matheus Doria s’était engagé le dernier jour de la période des transferts. Considéré comme un grand espoir au Brésil, le futur « Thiago Silva » comme il était appelé ne disputera pas une seule minute sous les ordres d’ El Loco . A l’époque, son recrutement était à l’initiative de Vincent Labrune, président de l’OM à ce moment. Marcelo Bielsa, opposé à l’arrivée de Doria, avait décidé de le boycotter et de le laisser à la disposition de la réserve. Le défenseur brésilien a finalement dû attendre l’arrivée de Rudi Garcia pour enfin vêtir la tunique de l'OM.

« Bielsa ne me faisait pas jouer pour prouver au président qu'il n'avait pas besoin de moi »