Foot - OM

OM - Clash : Attaqué par les supporters, Dimitri Payet répond sèchement !

Publié le 2 mars 2021 à 14h45 par A.M.

Vivement critiqué par Rachid Zeroual, le responsable des South Winners, Dimitri Payet lui a répondu à l'occasion de son passage en conférence de presse.

L'été dernier, Dimitri Payet a prolongé son contrat jusqu'en juin 2024 avec le slogan « Marseillais à vie ». Seul problème, le numéro 10 de l'OM ne répond pas présent sur le terrain ce qui a poussé Rachid Zeroual à vivement critiquer l'ancien joueur de l'ASSE. « Voir qu’un mec comme lui, parce que ce n’est même plus un joueur, c’est un mec, a signé pour cinq ans à l’OM (jusqu'en 2024)… Il n’y a que la Bonne Mère qui est éternelle à Marseille, Payet non. Lui aussi il faut qu’il rentre chez lui, il y en a marre », assurait le responsable des South Winners en conférence de presse. Et Dimitri Payet lui a répondu.

«Je l'ai dit déjà, c'est même ce qui m'excite dans cette ville»