Mercato - PSG : Le Real Madrid baisse les bras pour Varane, mais…

Publié le 5 mars 2021 à 6h45 par Th.B.

Pour le prochain mercato, Leonardo pourrait se laisser tenter par Raphaël Varane, qui devrait être disponible sur le marché des transferts. Néanmoins, Manchester United aurait également de sérieux plans pour la piste du PSG.

Et si Raphaël Varane rejoignait le PSG cet été, soit à un an de l’expiration de son contrat le liant au Real Madrid ? À en croire les publications espagnoles, ce serait une hypothèse à sérieusement prendre en compte. La cause ? La volonté du principal intéressé de découvrir un nouveau challenge et l’option PSG serait étudiée par le champion du monde tricolore. Néanmoins, convaincre le Real Madrid sur l’indemnité du transfert ne serait pas le véritable obstacle du PSG dans la course à la signature de Varane, un tout autre danger se présenterait.

Varane, l’atout pique des futurs objectifs de Manchester United ?