Mercato - Barcelone : Laporta, Agüero… Le Barça sort son atout pour Messi !

Publié le 5 mars 2021 à 1h30 par Th.B.

Le FC Barcelone se trouverait en belle position pour recruter Sergio Agüero à en croire la presse anglaise. Et l’attaquant de Manchester City devrait être la première recrue de Joan Laporta si le candidat aux élections était nommé président.

Bien qu’il soit gêné par les blessures cette saison, Sergio Agüero devrait être un attaquant que le marché risque de s’arracher cet été. Hormis le PSG ou encore des clubs américains, le FC Barcelone aurait des vues sur celui que l’on surnomme El Kun . Sous contrat jusqu’en juin prochain à Manchester City, l’Argentin a récemment fait savoir qu’il ne savait pas de quoi son avenir sera fait. « Mon contrat se termine à la fin de la saison et je ne sais pas encore quoi faire. La première chose que je veux faire, c'est jouer et à la fin de la saison, nous verrons ». D’après The Times, le FC Barcelone serait prêt, sous l’impulsion du potentiel futur président Joan Laporta, à l’attirer au sein du club culé cet été. Pour convaincre Agüero de venir à Barcelone, une prolongation de Messi serait dans les tuyaux. Et la tendance se confirmerait sérieusement.

Agüero, la priorité de Laporta