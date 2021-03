Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça prévient le PSG et City pour Lionel Messi !

Publié le 4 mars 2021 à 17h30 par Th.B.

Le FC Barcelone ne compterait pas témoigner du départ de Lionel Messi en fin de saison, quel que soit le candidat qui remportera les élections présidentielles du club culé dimanche. Et ils ont d’ailleurs envoyé un message clair aux courtisans du capitaine du Barça en liant son avenir au sein du club blaugrana.

Depuis l’épisode du burofax l’été dernier, le FC Barcelone tremble à l’idée de perdre son capitaine gratuitement à l’issue de la saison. En effet, Lionel Messi est contractuellement lié au Barça jusqu’en juin prochain. Et au vu de la tournure des évènements ces dernières semaines, un départ de Lionel Messi semblait se préciser. Le journaliste de SPORT Guillem Balague révélait d’ailleurs que Messi se dirigeait vers un nouveau challenge plutôt qu’une prolongation au FC Barcelone et que son avenir dépendait entièrement du discours que le futur président allait tenir pour le convaincre de rester. Dimanche, le nouvel homme fort du FC Barcelone sera élu par les socios et d’après les sondages, son identité serait déjà connue : Joan Laporta. Comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité le 9 février dernier, en cas d’élection de l’ancien président du Barça entre 2003 et 2010, Lionel Messi se rapprocherait considérablement d’une prolongation. Et le principal intéressé ne le sait que trop bien qu’il dispose d’un avantage de taille sur ses concurrents sur la question. « S'il est plus simple de conserver Lionel Messi si je remporte les élections ? Je pense qu'avec moi, il y a plus de chances qu'il continue, mais cela ne signifie pas qu'il va forcément rester. Il sait que je lui donnerai de l'affection et qu'il sortira par la grande porte dans trois ou quatre ans. (…) Les autres candidats n'ont pas la même relation avec lui ». Mais pour Victor Font, son projet est tout aussi apte à convaincre Messi de rester au Barça .

Victor Font abat ses cartes Xavi et reconversion

À l’occasion d’un entretien accordé à Movistar , le candidat aux présidentielles Victor Font, a remis Joan Laporta à sa place concernant ses propos sur Xavi Hernandez et sur son propre pouvoir de persuasion auprès de Lionel Messi. « Xavi a une crédibilité auprès de Messi que n’a pas Laporta. Messi est un professionnel et ce qu’il veut, c’est être dans un projet compétitif. Qui a plus de crédibilité ? M.Laporta, M. Rafa Yuste ou quelqu’un comme Xavi Hernandez pour expliquer un projet sportif compétitif et gagnant ». Et à l’occasion d’un entretien accordé à Guillem Balague pour le Pure Football Podcast, Victor Font s’est montré plus qu’optimiste pour la prolongation de contrat de Lionel Messi. « Je pense que nous avons de bonnes nouvelles à donner. Messi nous a lui-même dit que ces deux objectifs (ndlr sportifs et institutionnels pour son après-carrière) peuvent être atteints parce qu’il adorerait prendre sa retraite à Barcelone. Il l’a toujours dit malgré les évènements de l’été passé. Il nous a même dit ce dont il a besoin pour que cela se réalise, à savoir un projet sportif compétitif. Et dernièrement, il a aussi dit que sur le long terme, il adorerait être associé au club. Il veut vivre ici à Barcelone avec sa famille. Je pense que nous avons tous les ingrédients pour que tout se passe bien ». Suffisant pour lui permettre de remporter les élections ? Les socios blaugrana donneront leur réponse dimanche. En attendant, Joan Laporta et Toni Freixa ont eux aussi partagé leurs points de vu sur la question Messi.

Toni Freixa et Joan Laporta mettent l’accent sur le sportif !