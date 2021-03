Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette nouvelle énorme sortie sur l'avenir de Lionel Messi !

Publié le 6 mars 2021 à 9h45 par A.M.

A la veille des élections qui désigneront le futur président du FC Barcelone, Joan Laporta s'est prononcé sur l'avenir de Lionel Messi et assure qu'il est le mieux placé pour convaincre La Pulga de prolonger son bail.

Après de longues semaines d'attente, les supporters du FC Barcelone vont enfin connaître le nom de leur nouveau président. En effet, dimanche les Socios sont effectivement invités à voter afin d'élire le successeur de Josep Maria Bartomeu. Trois candidats sont en lice, à savoir Victor Font, Toni Freixa et Joan Laporta. Et leur objectif prioritaire sera de convaincre Lionel Messi de prolonger son contrat qui s'achève en juin prochain. Et pour cela, Joan Laporta est convaincu qu'il est le seul à pouvoir y parvenir.

«Si un autre candidat gagne, ce sera plus difficile de voir Messi rester»