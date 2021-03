Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Entre Madrid et Barcelone, Haaland va avoir le choix

Publié le 6 mars 2021 à 6h00 par Th.B.

Outre le Real Madrid, le FC Barcelone aurait de sérieuses vues sur Erling Braut Haaland pour cet été. Et Joan Laporta aurait déjà partagé ses plans pour l’attaquant du Borussia Dortmund à Lionel Messi.

« Madrid a dit qu'ils feraient ce qu'ils avaient à faire quand ils devront le faire. Il n'est pas impossible que Madrid obtienne la Haaland. Ils essaient de réduire les coûts et regardent le marché avec un autre œil. Dortmund avait prévu de conserver la Haaland jusqu'en 2022, mais maintenant ils sont prêts à la vendre ». a assuré Manu Carreño sur les ondes de la Cadena SER pour l’émission d' El Larguero ces dernières heures. De quoi confirmer la présence du Real Madrid dans le dossier Erling Braut Haaland qui est d’ailleurs très discuté en Angleterre. Hormis Manchester City et Manchester United, Chelsea serait particulièrement intéressé par l’international norvégien qui empile les buts au Borussia Dortmund. Bien qu’il soit contractuellement lié au BvB jusqu’en juin 2024, une clause libératoire fixée à 75M€ pourra être exercée à compter de juin 2022. L’occasion pour le Borussia de profiter de la belle cote d’Haaland sur le marché afin de le vendre à l’intersaison.

Haaland, la priorité de Laporta